Жители Брянской области перевели мошенникам более 4 миллионов рублей

В Брянской области в полицию за неделю поступило 52 заявления от граждан, пострадавших от мошенников. В целом злоумышленники сумели выманить у доверчивых жителей региона 4 миллиона 209 тысяч рублей.

Традиционно чаще всего нечистые на руку люди под видом сотрудников банков выманивают у граждан платежные реквизиты, а после списывают со счетов все имеющиеся там средства. Так удалось обмануть 29 человек на общую сумму 3 миллиона 746,3 тысячи рублей.

Не прекращаются попытки обманов в социальных сетях. По такой схеме без денег остались четыре жителя региона, откликнувшиеся на сообщения в соцсетях. Потерей 10 тысяч рублей обернулось для 50-летнего жителя Советского района желание найти заработок в интернете.

Также остаются популярными обманы, связанные с размещением объявлений на сайтах. Осталась без 160 тысяч рублей 44-летняя жительница Советского района, которая захотела заказать косметику. Попытка купить металлоискатель в подарок родственнику обернулась потерей 54 тысяч рублей для 32-летней жительницы Климовского района.

Похожим способом за минувшую неделю удалось обмануть еще 16 жителей Брянской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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