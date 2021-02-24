В Брянске пьяный водитель попытался скрыться от полиции

В Брянске 21 февраля примерно в 6.15 на улице Крахмалева около ресторана «Пивная бухта» внимание наряда ДПС привлек автомобиль «Фольксваген Мультивен». У инспекторов возникли сомнения в трезвости его водителя.

Требования остановиться автомобилист проигнорировал и попытался скрыться от сотрудников полиции во дворах жилых домов. В результате был задержан 35-летний житель поселка Путевка Брянского района.

На него завели сразу несколько административных дел: за отказ от медосвидетельствования, невыполнение требований об остановке и непредоставление преимущества пешеходам. Также у нарушителя отсутствовала страховка.

В регионе с 19 по 23 февраля прошла операция «Нетрезвый водитель», напомнили в Госавтоинспекции города Брянска.

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