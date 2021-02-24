В Брянской области будут судить двух 23-летних наркоторговцев

В Брянской области задержали двух 23-летних жителей Брянска за незаконное производство и сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размерах.

Следствие установило, что с декабря 2019 по июнь 2020 годов молодые люди производили синтетические наркотики в арендованном гараже в поселке Путевка Брянского района. Запрещенные вещества распространяли при помощи «закладок» в Брянской, Московской и Тульской областях.

Один из участников преступной группировки заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Уголовное дело рассмотрит Брянский областной суд. Обвиняемым могут назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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