В брянских Клинцах школьникам показали военную технику

В брянских Клинцах военнослужащие 488 мотострелкового Симферопольского Краснознаменного полка устроили выставку. Фото: Клинцы.Инфо.

В брянских Клинцах военнослужащие 488 мотострелкового Симферопольского Краснознаменного полка устроили выставку. Ее проводили в рамках оборонно-массовой работы. Школьникам продемонстрировали стрелковое оружие и военную технику.

В свою очередь ребята подготовили и вручили военным подарки к 23 февраля. Таким образом школьники провели акцию«Подарок из детства», сообщает издание Клинцы.Инфо.

Участники мероприятия возложили цветы к воинским мемориалам. Выставка порадовала как школьников, так и самих организаторов.

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