Генеральный директор АО "Брянскавтодор" поздравляет с 23 февраля

Фото:АО "Брянскавтодор".

Сердечно поздравляю всех мужчин АО "Брянскавтодор" ,коллег, жителей Брянской области с Днем защитника Отечества! Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и бескорыстного подвига многих поколений настоящих патриотов нашей страны. Этот большой праздник символизирует мужество, стойкость, отвагу всех, кто надежно охраняет мир и спокойствие граждан, отстаивает национальные интересы, укрепляет политическую и экономическую независимость страны, честно и самоотверженно служит России и всегда готов встать на ее защиту. В этот день мы вспоминаем о подвигах старших поколений, которые отстояли Победу в годы Великой Отечественной войны. Ветераны для всех нас- образец чести и доблести, преданного служения Отчизне и духовного величия российского народа. Ваши подвиги всегда будут примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине, ответственности за ее судьбу. Нынешние наследники боевой славы дедов и отцов продолжают славные традиции старших поколений. Российские солдаты и офицеры мужественно сражаются в зонах военных конфликтов, достойно выполняют интернациональный долг, охраняют рубежи нашей Родины. Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, героическими победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину.От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа, мира и благополучия вашим семьям, успехов во всех начинаниях на благо Отечества!

С уважением,генеральный директор АО "Брянскавтодор" Владимир Владимирович Миллер .