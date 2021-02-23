Брянские следователи поздравили с 23 февраля ветерана Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи поздравили с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Александра Мартыновича Брижанина. Они навестили пенсионера с соблюдением необходимых мер безопасности, подарили торт и цветы, пожелали долгих лет жизни и оптимизма.

Сотрудники регионального следственного управления записали видео с ветераном, чтобы сохранить воспоминания о военном времени.

Александр Мартынович родился в 1925 году в многодетной семье. На фронт его призвали в 17 лет. Александр Брижанин прошел курс молодого бойца в Барнаульском военно-пехотном училище. После отправился на фронт стрелком-автоматчиком в 92-ю гвардейскую стрелковую дивизию 280-го гвардейского стрелкового полка. Боевой путь начал с Курской дуги.

- За время Великой Отечественной войны неоднократно ранен, в том числе в ближнем бою, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В короткие сроки оправлявшись от ран, снова возвращался на фронт.

Александр Мартынович награжден медалью «За отвагу», «Орденом Отечественной войны I степени», благодарностью Верховного Главнокомандующего ВС СССР.

Ветеран находится на заслуженном отдыхе, в свободное время ухаживает за своим небольшим, но очень красивым садом.