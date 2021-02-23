В Брянске скончался бывший председатель Советского районного суда

В Брянске на 87-году умер бывший председатель Советского районного суда, судья в почетной отставке Иван Маклашов. Он ушел из жизни 19 февраля. Печальной новостью поделились на сайте ведомства.

Иван Данилович – уроженец Севского района. Он закончил Всесоюзный заочный юридический институт в Москве. Трудился в органах прокуратуры сначала следователем в прокуратуре Севского района Брянской области, а затем помощником прокурора Советского района Брянска.

Затем секретарем работал в Брянском обкоме профсоюза работников госучреждений. Довелось ему поработать инструктором Брянского облисполкома по работе с административными органами. В феврале 1977 года Иван Маклашов стал членом Брянского областного суда, а в 1982 году возглавил суд Советского района в Брянске.

В 2000 году он ушел в почетную отставку. Коллектив ведомства скорбит по поводу его смерти и выражает соболезнования родным и близким.

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