Генеральный директор ГУП "Брянскфармация" поздравляет с юбилеем губернатора Брянской области

Фото: ГУП "Брянскфармация" .

Уважаемый Александр Васильевич! Примите сердечные поздравления с юбилеем!

За годы плодотворной работы Вы проявили себя как мудрый политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями! Ваше уверенное руководство приумножило богатство нашего региона! Вы воплощаете все новые проекты в жизнь, укрепляете сотрудничество и партнерство с другими регионами и заботитесь о благосостоянии жителей Брянской области. Спасибо Вам за активную деятельность, направленную на решение проблем жителей Брянщины! Ваша многолетняя плодотворная деятельность на посту губернатора Брянской области обеспечила Вам заслуженный авторитет не только среди жителей вашего края, но и среди коллег, губернаторов других регионов страны. Пусть достигнутые Вами успехи станут надежным фундаментом новых свершений. Искренне желаю Вам больших успехов в осуществлении всех Ваших планов. Желаю семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов! Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!

С уважением к Вам,генеральный директор ГУП "Брянскфармация" М.М.Иванов.