В Брянске из-за потепления начался сход снега с крыш

Фото: vk.com, сообщество "Брянск. Переулок Пилотов".

Резкое потепление, которое пришло в Брянскую область после сильных морозов и затяжного снегопада, сделало опасными территории у навесов зданий. Подтверждение тому - падение пласта снега с крыши многоэтажки по улице Горбатова в Брянске. Об инциденте 22 февраля рассказал местный житель в соцсетях.

«Держитесь подальше от крыш и навесов. Только что, в паре метров от тропинки чуть ли не на голову сверзился пласт снега вместе с ледяными обломками», - предостерег брянец.

Автор уточнил, что речь идет о доме №3 по улице Горбатого, что в Советском районе. С его слов, часть снега упала на автомобили, которые владельцы припарковали практически у самой стены дома.

Опасность схода снежных масс, сосулек и наледи подтверждают в брянском МЧС. И отмечают: все это нередко становится причиной серьезных травм. Как обезопасить себя и близких в подобной ситуации? Советы спасателей доступны по ссылке.

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