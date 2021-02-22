В Брянске рекламу наркотиков заметили на цветочном павильоне

В Брянске рекламу наркотиков заметили на цветочном магазине. Он расположен в окрестностях Полтинника в Советском районе. Об этом сообщили местные интернет-СМИ в понедельник, 22 февраля.

В рекламную превратили витрину магазина «Живые цветы». Владельцы торговой точки утверждают, что случай не первый. Надписи время от времени замазывают, но те появляются вновь.

Кстати, не так давно аналогичную рекламу неизвестные разместили на нескольких салонах ритуальных услуг и даже памятниках на Центральном кладбище Советского района.

На трафареты с рекламой наркотиков жалуются и читатели «Комсомолки». Например - жительница Фокинского района Людмила.

- Живу в доме по улице Богдана Хмельницкого. Осенью управляющая компания покрасила наш входную часть в подъезд в нежный сиреневый цвет. И что вы думаете?! Не прошло и недели как кто-то изуродовал стену рекламой спайсов! Пришлось закрашивать.

Решить проблему, убеждена другая горожанка, может лишь ужесточение наказания.

- Вместо административной, уголовную бы ответственность ввели, - говорит Валентина. - Уверена, эффекта было бы больше. И распространители призадумались, стоит ли оно того.

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