В Брянской области отремонтируют дорогу Суземка-Трубчевск

В этом году в Брянской области отремонтирует участок дороги «Суземка-Трубчевск». Его протяженность составляет 4 километра 398 метров. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог в понедельник, 22 февраля.

Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они затронут два района - и Трубчевский, и Суземский.

- В ходе ремонта дорожной одежды старое покрытие отфрезеруют, - уточняют в управлении. - После этого подрядчик уложит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Также на участках ремонта сделают съезды.

Кроме того, на указанной трассе обустроят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильон, дорожные знаки и нанесут разметку горячим пластиком. Цена вопроса – около 46 миллионов рублей.

Всего в 2021-м в регионе по нацпроекту отремонтируют 44 дороги общей протяженностью 73 километра 272 метра. На это потребуется больше двух миллиардов рублей. Деньги найдут в бюджетах разных уровней.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».