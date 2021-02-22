Брянский ковид-коэффициент снизился до 0,85

В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро понедельника, 22 февраля, он равен 0,851.

Важную ковид-величину рассчитали на основе официальных статистических данных оперативного штаба. В расчет пошли восемь последних суточных приростов заболеваемости.

Днем ранее коэффициент был выше и составлял 0,867. За сутки он снизился на 0,016.

Напомним, об эпидемиологической стабильности региона говорит показатель меньший единицы.

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