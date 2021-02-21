В Климово прошел хоккейный турнир «Славянская дружба»

Завершился турнир сегодня, 21 февраля, на ледовой арене поселка Климово. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Климове Брянской области в преддверии Дня защитника Отечества прошел традиционный хоккейный турнир «Славянская дружба». Он проводится уже десятый год подряд.

Завершился турнир сегодня, 21 февраля, на ледовой арене поселка Климово. В соревнованиях приняли участие хоккеисты из Новозыбкова, Клинцов, Стародуба и Климово.

Места распределились следующим образом. Первыми стали спортсмены из Клинцов, вторыми – из Климово, третьими – из Новозыбкова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».