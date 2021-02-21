В Погаре открыли отремонтированный Дом культуры

На реконструкцию направили из областного и местного бюджетов 12 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Погаре Брянской области открыли после ремонта Дом культуры. Строители укрепили фундамент, заменили водосточные трубы, обновили фасад. Внутри здания полностью отремонтировали стены и потолки в зрительном и танцевальном залах, заменили полы. Для Дома культуры приобрели новое оборудование.

На реконструкцию направили из областного и местного бюджетов 12 миллионов рублей. В прошлом году в Погарском районе также отремонтировали учреждения культуры в селах Кистёр, Вадьковка и Посудичи.

Обновленный погарский Дом культуры примет первых зрителей уже 23 февраля. В этот день творческие коллективы покажут гостям большой праздничный концерт, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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