В Брянской области в массовой аварии погиб 49-летний водитель

В аварию попали три автомобиля. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянской области в субботу, 20 февраля, около 17.18 столкнулись три автомобиля. Авария произошла на 6 километре автомобильной дороги Брянск – Сельцо.

В ДТП попали автомобиль «Хендай Элантра» под управлением 25-летнего водителя, «Форд-Фокус», за рулем которого была 38-летняя женщина, и «Ниссан Алмера» под управлением 49-летнего водителя.

От полученных травм водитель «Ниссана» скончался. У него взяли кровь на определение состояния опьянения, рассказали в в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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