Метеозависимых жителей Брянской области испытает на прочность «барическая пила»

В Брянской области прогнозируют резкие скачки атмосферного давления. Явление, получившее название «барическая пила», может быть опасным для метеозависимых, а также для людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 22 февраля, в Брянске атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. В праздничный день, 23 февраля, оно подскочит до 761, а уже на следующий день опять опустится до 755 миллиметров.

Скачки давления сохранятся, как минимум, до конца следующей недели. При таких условиях недомогание могут почувствовать даже здоровые люди. Специалисты рекомендуют гражданам больше отдыхать и не волноваться.

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