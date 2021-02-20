Брянского лесничего приговорили к полутора годам колонии за вырубку деревьев

В Брянской области бывшего участкового лесничего приговорили к реальному сроку. Его обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2018 году лесник вырубил 42 дерева, среди которых были сосна, ель, береза. Своими действиями он причинил вред лесному фонду на сумму более 500 тысяч рублей.

Сообщается, что в сентябре 2020 года этот же лесничего уже привлекали к уголовной ответственности. Тогда размер ущерба превысил 3 миллиона рублей.

Виновного приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Также его на два года лишили права занимать государственные и муниципальные должности, связанные с осуществлением лесозащитного контроля.

Помимо этого, осужденный должен выплатить 3,7 миллиона рублей материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».