В Брянске задержали трех нарушителей масочного режима

В Брянске задержали еще трех нарушителей масочного режима. Межведомственная комиссия проверила 79 магазинов, кафе, торговых центров и салонов красоты. Проверки прошли во всех районах областного центра.

В ходе рейдов по одному нарушителю выявили в трех районах. В Бежице им оказался продавец магазина «Карп Тревел» по улице Литейной, 15. В Володарском районе без маски разгуливал покупатель магазина «Родник» по улице Мичурина, 31Б. В Фокинском районе проигнорировал ношение средств идивидуальной защиты покупатель отдела «Столото» гипермаркета «Линия-2» по проспекту Московскому, 4.

В Советском районе комиссия обследовала 38 учреждений. Ни одного безмасочника не обнаружили, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».