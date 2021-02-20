За мат в адрес полицейского брянец отработает 160 часов

44-летний брянец обматерил полицейского, находясь в приемном отделении Клетнянской ЦРБ. Фото: Иван ВИСЛОВ

К 160 часам обязательных работ приговорил суд 44-летнего жителя Клетнянского района, который публично оскорбил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в субботу, 20 февраля.

Дело рассмотрели в Клетнянском районном суде. Фигуранта уголовного дела признали виновным по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Установили, что преступление брянец совершил в сентябре прошлого года. Тогда он находился в приемном покое Клетнянской ЦРБ. Пьяного мужчину доставили туда полицейские для медицинского освидетельствования.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, - говорят в облпрокуратуре. - Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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