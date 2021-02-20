Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Брянские заключенные приняли участие в Конкурсе веселых и находчивых. КВН прошел среди исправительных колоний региона. В нем приняли участие девять команд. Осужденные представили на суд жюри видеоролики в номинациях «Визитная карточка», «Юмористическая миниатюра», «STAND UP» и «Пародийный номер».

Самыми веселыми и находчивыми стали осужденные из команды «Веселый Стародуб» исправительной колонии №5. Вторыми стала сборная брянской воспитательной колонии «Не такие, как все». Третье место завоевали представители отряда по хозяйственному обслуживанию новозыбковского следственного изолятора №2 «Цвет настроения черный».

Видео-выступление победителей конкурса направили в Воронеж для участия в третьем этапе конкурса в институте федеральной службы исполнения наказаний, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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