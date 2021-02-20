Перевозившего узбеков белоруса осудят за взятку в брянских Клинцах

Срок грозит белорусу, который нелегально перевозил девятерых узбеков и попытался откупиться от автоинспекторов в Клинцовском районе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Срок грозит 24-летнему белорусу, который нелегально перевозил девятерых узбеков и попытался откупиться от брянских инспекторов ГИБДД взяткой. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в субботу, 20 февраля.

Иностранца обвиняют по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий».

По версии следствия, в декабре 2020-го автомобиль обвиняемого остановили для проверки сотрудники ГИБДД. Это произошло на 150-м километре автодороги Брянск-Новозыбков в Клинцовском районе – у села Мартьяновка.

- В ходе проверки документов выяснилось, что в своем автомобиле мужчина незаконно перевозил девять граждан Республики Узбекистан, которые нарушили правила пересечения госграницы РФ, - рассказывают в надзорном ведомстве.

В итоге автомобилист попытался откупиться и предложил правозащитникам 20 тысяч рублей. Деньги получил в боковой карман правой передней двери служебной автомашины. Но от незаконного вознаграждения автоинспекторы отказались. О попытке подкупа доложили в дежурную часть.

Суда белорус ожидает, находясь под стражей. По существу уголовное дело рассмотрит Клинцовский районный суд. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением туда уже передали.

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