Два брянца получили больше 17 лет за убийство на берегу озера в Дятькове

Два брянца «отсидят» больше 17 лет за убийство собутыльника в Дятькове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Больше 17 лет на двоих получили от суда двое жителей брянского города Дятьково, которые проходили фигурантами по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в субботу, 20 февраля.

Одного из мужчин признали виновным в убийстве, второго – в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В суде установили, что в мае 2020-го рано утром мужчины втроем распивали спиртные напитки на берегу озера в Больничной роще в Дятькове. На фоне этого занятия приятели поссорились. В итоге двое избили третьего. Немного позже один из двух нападавших, оставшись наедине с жертвой, удушил собутыльника палкой.

- Суд приговорил одного из виновных к четырем годам лишения свободы, а непосредственного убийцу - к 13 с половиной, - уточняют в надзорном ведомстве. - Оба будут отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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