В Брянске 19 февраля произошел пожар в доме по улице Снежетской

Огонь охватил кровлю и внутренние помещения по всей площади дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске 19 февраля загорелся жилой дом в Фокинском районе по улице Снежетской. Сообщение о возгорании поступило в оперативную часть МЧС в 19.18. На место выехали три пожарно-спасательных расчета в составе четырех автоцистерн.

Огонь охватил кровлю и внутренние помещения по всей площади дома. В тушении принимали участие четыре ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы.

В 19.59 пожар локализовали, в 20.20 – ликвидировали. В огне никто не пострадал. Причину пожара устанавливают, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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