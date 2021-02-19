В Брянске изменится расписание автобуса №33Д

Фото: группа «Брянский автобус» в vk.com.

В Брянске с 25 февраля 2021 года изменится расписание автобуса №33Д «поселок Ходаринка – улица Абашева». Об этом сообщили в социальной сети в группе «Брянский автобус».

Транспорт будет отправляться от конечных остановок по будням и выходным в следующее время:

– поселок Ходаринка - 8:15, 11:10, 14:25, 17:05.

– улица Абашева (СРСП) - 6:56, 9:22, 12:20, 15:40, 18:15 (до школы № 28).

Также будет курсировать утренний подвозочный рейс от школы № 28 до улицы Абашева в 6:15.

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