Умерла 33-летняя глава пресс-службы брянского УФССП Виктория Дозорча

Фото:vk.com, личная страница Виктории.

На 34-м году жизни ушла из жизни главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ управления ФССП России по Брянской области Виктория Дозорча. Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 19 февраля.

Службу в УФССП Виктория начала в 2011 году. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм ее наградили почетной грамотой Брянской городской администрации. Также специалиста неоднократно отмечало руководство - благодарностью за достигнутые успехи и высокие показатели в ее деятельности.

«Светлая память о ней останется в сердцах коллег и каждого, кто знал ее при жизни», - говорится в некрологе.

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