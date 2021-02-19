В Брянской области снизился коэффициент коронавируса

В Брянской области ковид-коэффициент снизился до 0,876. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области зафиксировали очередное снижение коэффициента распространения коронавируса. На пятницу, 19 февраля, он равен 0,876. Это на 0,005 меньше, нежели днем ранее.

Важную ковид-величину рассчитали на основе статистических данных оперативного штаба. В расчет пошли восемь последних суточных приростов заболеваемости.

В четверг, 18-го, коэффициент коронавируса был выше: 0,881.

Напомним, об эпидемиологической стабильности региона говорит показатель меньший единицы. Сам коэффициент указывает на следующее: скольких человек успевает заразить каждый инфицированный до своей изоляции от общества.

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