Наркомана-рецидивиста из брянского Новозыбкова осудили за «закладку»

Рецидивиста из Новозыбкова приговорили к 3,5 годам колонии за покупку наркотика. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К трем с половиной годам колонии приговорил суд ранее судимого жителя Новозыбковского района, который купил наркотик через «закладку». В действиях преступника усмотрели опасный рецидив, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Брянца признали виновным в приобретении и незаконном хранении наркотического средства в крупном размере.

Доказали, что мужчина приобрел наркотик для личного потребления у некого торговца, чью личность не установили. Для этого ему передали координаты, так называемой, «закладки». Товар брянец положил в карман куртки.

- При задержании преступник попытался избавиться от наркотика, выбросив его на территорию частного домовладения, - уточняют в надзорном ведомстве. - Однако впоследствии дал следователю и суду признательные показания.

Отбывать срок виновный будет в колонии строгого режима. В законную силу приговор суда пока не вступил.

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