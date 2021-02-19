В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за сутки

56 раз нарушили Правила дорожного движения пешеходы в Брянске за одни сутки - четверг, 18 февраля. Всех привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Всего автоинспекторы пресекли 176 фактов нарушений Правил дорожного движения. В том числе отстранили от вождения пьяного автомобилиста, и еще одного - без водительских прав.

В 26 случаях автомобилисты не уступали дорогу пешеходам, в 14-ти - проезжали на «красный». Также имел место один выезд на встречную полосу.

12 протоколов составили на водителей маршруток, 6 - такси.

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