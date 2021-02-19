Брянские каратисты заняли первое место в соревнованиях в Подмосковье

Брянские каратисты заняли первое место в общекомандном зачете на соревнованиях в подмосковном Одинцове. Здесь проходил Всероссийский турнир по всестилевому каратэ. В нем участвовали полторы тысячи спортсменов из 35 регионов России.

Брянцы увезли с собой "Кубок мужества". Они завоевали 33 медали различного достоинства, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Из них 13 золотых медалей ,11 серебряных и 9 бронзовых.

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