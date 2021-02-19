В Дятькове заведующую детсадом задержали за мошенничество на 134 тысячи рублей

В Дятьковском районе полицейские задержали заведующую детским садом, которую подозревают в хищении 134 тысячи рублей из бюджета. На женщину завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

По версии следствия, заведующая муниципального дошкольного учреждения, пользуясь свои служебным положением, фиктивно устроила на работу четверых своих знакомых. Трудовые обязанности они не выполняли, но зарплату им начисляли.

- Таким образом, злоумышленница в течение длительного времени незаконно похищала денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы указанным подставным лицам, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В результате ее противоправных действий был причинен ущерб в размере 134 000 рублей.

Женщине за мошенничество грозит до шести лет колонии.

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