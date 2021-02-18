В Брянске улицу Орловскую отремонтируют за 23,5 миллиона рублей

В Бежицком районе Брянска улицу Орловскую отремонтируют за 23,5 миллиона рублей. Муниципальный контракт заключают с ООО «Дортрансстрой».

Площадь ремонта больше 14,8 тысячи квадратных метров. Протяженность участка - 1,2 километра. На Орловской уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, обустроят парковочные карманы в районе детских садов и школ. По обеим сторонам улицы отремонтируют тротуары.

В районе переулка Институтского спрямят проезжую часть, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На улице установят 39 фонарей и 35 дорожных знаков. Разметку нанесут термопластиком. На "зебрах" появятся желтые мигающие светофоры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».