В Брянске водители автобусов с начала года нарушили правила 308 раз

В Брянске водители автобусов с начала этого года 308 раз попадались на нарушениях правил дорожного движения. В городе с 24 по 26 февраля пройдет очередная профилактическая операция "Автобус".

- Особое внимание будет обращено на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов перевозки с органами власти, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - А также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течении всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров.

На улицах будут дежурить скрытые патрули. Пассажиров просят отнестись с пониманием к проверкам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».