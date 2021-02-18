Брянская полиция задержала 367 преступников-беглецов за год

367 скрывшихся преступников задержали сотрудники брянского уголовного розыска за год. Такая цифра прозвучала на недавнем брифинге в УВМД по Брянской области.

Как уточнил начальник УУР полковник полиции Александр Рыженков, одного беглеца обвиняли в убийстве, семерых – умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Еще 90 проходили по уголовным делам о, так называемых, корыстно-насильственных и имущественных преступлениях. Это разбои, грабежи, кражи.

В целом за год снизилось число некоторых тяжких и особо тяжких преступлений. Например, на 20,5 процента меньше совершалось грабежей, на четверть – разбойных нападений, на 47,1 процента – изнасилований. Также зафиксировали меньше прошлогоднего убийств, покушений на убийство и различных краж – из квартир, домов, магазинов, автомобилей.

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