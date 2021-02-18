С брянских дорог удалили полсотни пьяных пешеходов за два дня

Больше 240 нарушений, совершенных пешеходами, выявила в Брянской области оперативно-профилактическая акция. Ее провели сотрудники региональной Госавтоинспекции 15-16 февраля. Больше 50 раз с дорог удаляли пьяных участников движения.

Операцию «Пешеход» провели с целью снижения количества ДТП.

Так, за два дня сотрудники ГИБДД составили больше 80 административных протоколов на автомобилистов, которые не уступали дорогу пешеходам.

В свою очередь, самым распространенным нарушением со стороны пешеходов стало отсутствие на одежде светоотражающих элементов – 58 случаев.

Также сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы с пешеходами - как детьми, так и взрослыми.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».