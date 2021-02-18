В Брянске в праздничные дни будут ловить пьяных водителей. Профилактическая операция пройдет с 19 по 23 февраля, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На городские улицы выйдут 27 дополнительных экипажей ДПС. Они будут дежурить у кафе, ресторанов, других развлекательных заведений, а также торговых центров. В городе пройдут сплошные проверки.

Автоинспекторы напоминают, что пьяным автомобилистам грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. При повторном нарушении - уголовное дело.

Участников дорожного движения просят сообщать о пьяных водителях на дороге в дежурную часть.

Телефон дежурной части ГИБДД: 74-71-02.

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