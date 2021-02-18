В Брянске два охранника подделали документы

В Брянске два частных охранника подделали документы. В центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии обратился представитель одной из частных охранных организаций. Он написал заявление о выдаче гражданину, принятому на работу, личной карточки. Она необходима для трудоустройства охранником.

При проверке документов, выяснилось, что удостоверение охранника поддельное.

Оказалось, что приобрести документ мужчине предложил знакомый охранник. Кстати, его удостоверение тоже оказалось подделкой.

- Материалы передали в полицию, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Правоохраниетли решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

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