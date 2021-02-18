В ФГБУ «Брянская МВЛ» провели около 500 исследований по определению содержания радионуклидов в продукции АПК

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

С начала текущего года в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию поступило порядка 200 образцов мясной, молочной и рыбной продукции, зерна, кормов и кормовых добавок для испытаний на содержание радионуклидов. Специалистами учреждения проведено около 500 исследований по определению содержания цезия-137 и стронция-90. Все исследуемые образцы соответствовали требованиям нормативной документации по содержанию данных радионуклидов.

Для справки:

с момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло почти 35 лет. Но в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, до сих пор могут встречаться случаи обнаружения превышенного содержания цезия-137 и стронция-90 в кормах растительного происхождения и пищевом сырье. Например, цезий — легко растворимый элемент, обладает большой подвижностью, следовательно, попадая в организм человека с продуктами питания, он хорошо растворяется в крови человека и переносится по всему организму. Возможны различные пути попадания радионуклидов в наш организм, но самым распространенным из них является алиментарный, т.е. с пищевыми продуктами. В природе радионуклиды из почвы переходят в растения, растения в свою очередь являются пищей для животных. В конечном итоге радионуклиды могут попасть и на наш стол с молоком, мясом и другими продуктами питания животного происхождения.

В структуру испытательной лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» входит сектор радиологии, оснащенный современным оборудованием для определения содержания радионуклидов в продукции животного и растительного происхождения, кормах, строительных материалах, древесине и других объектах окружающей среды.

Специалисты сектора постоянно повышают уровень своей квалификации на обучающих курсах, участвуют в специализированных тренингах и семинарах, проводимых в Российской Федерации, а также за рубежом. Достоверность результатов проводимых в секторе радиологии ФГБУ «Брянская МВЛ» испытаний подтверждает успешное участие в раундах МСИ, организованных аккредитованными провайдерами.

Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832)32-77-17, эл. почта: bmvl32@yandex.ru, VK: bmvl32 Instagram: @bmvl32 , а также на официальном сайте учреждения в разделе «Заказчику».