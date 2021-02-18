В Мглинском районе в школьных пищеблоках нашли нарушения

В Мглинском районе Брянской области выявили нарушения в организации питания детей. Недочеты обнаружили в Высокской школе, Симонтовских школе и детском саду. Комиссия отметила, что в пищеблоках не было дезинфекторов. Также сотрудники столовых не дезинфицировали посуду. К приготовлению привлекали сторонних лиц.

В детском саду не вели учет скоропортящихся продуктов и готовой еды. Кроме этого, при инспекции обнаружили, что разделочные доски находятся в непригодном состоянии.

Районному отделу образования и руководителям указанных учреждений внесли представления. На трех человек завели административные дела за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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