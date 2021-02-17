В Брянске на улице Пушкина построят ливневку и установят современные остановки

В Брянске выбрали подрядчика для ремонта улицы Пушкина в Володарском районе. Работы пройдут на участке протяженностью 2,1 километра. От улицы Одесской до улицы Гоголя построят ливневую канализацию.

На перекрестке улицы Пушкина и переулка Володарского появится светофор. На нерегулируемых пешеходных переходах установят желтые мигающие светофоры.

На улице установят 137 новых фонарей. На остановках появятся современные павильоны, как на Набережной. На остановках оборудуют семь заездных карманов для общественного транспорта.

На дороге уложат щебёночно-мастичный асфальтобетон. Разметку нанесут термопластиком, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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