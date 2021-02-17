В Брянске адвоката заподозрили в афере на 15 тысяч рублей

Под уголовное преследование попал адвокат Адвокатской палаты Брянской области. Его заподозрили в мошенничестве на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в среду, 17 февраля.

На брянца завели дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Из собранных материалов следует, что адвокат представлял интересы обвиняемой по уголовного делу. Однако женщину он вел в заблуждение: за взятку следователям обещал добиться смягчения наказания. 15 тысяч рублей необходимо было перевести на карту защитника.

- Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области, - отмечают в надзорном ведомстве. - Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

В соответствии с законом адвокату грозит до пяти лет колонии.

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