В Комаричах на нечищенной дороге водитель фургона насмерть сбил пенсионера

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском поселке Комаричи на не чищенной от снега дороге случалась смертельная авария. Под колесами фургона ГАЗ погиб 67-летний пешеход.

ДТП произошло около половины одиннадцатого утра во вторник, 16 февраля, у дома №23 на улице Советской, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 45-летний водитель не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. И сбил пенсионера позади машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Автоинспекторы выяснили, что асфальтовая дорога, на которой случилась авария, не было в установленное время убрана от рыхлого снега и сформированного снежного вала. По этому факту завели административное дело. Юридическим лицам за нарушение грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Собственником дороги является администрация Комаричского района. В прошлом году ее уже привлекали к административной ответственности за плохое содержание дорог.

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