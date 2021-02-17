На стройку "Мегагринна" в Брянске завезли самоходные краны

Фото: vk.com, "ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА БРЯНСКА. Хронограф".

В Брянске на стройку торгово-развлекательного центра "Мегагринн" на старом аэропорту завезли самоходные краны. Фотографию оживившейся стройплощадки сделали местные жители.

Рабочих на замороженной раньше стройке заметили осенью прошлого года. Но работы вели не активно.

В прошлом году на достройку центра планировали выделить 1,8 миллиарда рублей. А общая сметная стоимость строительства составляет около 10 миллиардов рублей.

В торговом центре площадью 200 тысяч квадратных метров будет работать 2000 человек.

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