В Почепском районе мужчина срубил сосен на 100 тысяч рублей

Пять сосен срубил в Почепском районе местный житель. Причиненный лесному фонду ущерб составил около 100 тысяч рублей. На нарушителя завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области в среду, 17 февраля.

С заявлением в полицию обратилось руководство Почепского лесничества.

Выехал на место происшествия, правоохранители обнаружили следы транспортного средства. И по ним вычислили возможное место жительства подозреваемого - село Васьковичи.

- Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали злоумышленника, - рассказывают в пресс-службе. - Им оказался 36-летний местный житель. На допросе мужчина сознался в преступлении.

Задержанного привлекли к ответственности по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ее максимальная санкция - четыре года колонии со штрафом и возмещением ущерба.

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