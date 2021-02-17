Брянский адвокат получил почетный знак "За оправдательный приговор"

Фото: Адвокатская палата Брянской области.

Брянский адвокат Владимир Прошин получил почетный знак "За оправдательный приговор". Награду ему вручили на ежегодной конференции Адвокатской палаты Брянской области, которая прошла 13 февраля. Почетный знак Владимир Михайлович получил "за достижение наивысшего профессионального результата в защите законных прав и интересов человека".

На конференции отметили адвокатов почетными грамотами Федеральной палаты адвокатов России и Адвокатской палаты Брянской области, а также орденом «За верность адвокатскому долгу» и медалями 1 и 2 степени.

Президент брянской адвокатской палаты Михаил Михайлов отметил, что в прошлом году в два раза сократилось количество дисциплинарных производств, возбужденных в отношении адвокатов.

- Несмотря на все сложности прошедшего 2020 года, связанного с пандемией, Совет палаты, Квалификационная комиссия, Комиссия по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Брянской области осуществляли и продолжают осуществлять деятельность, направленную на повышение авторитета адвокатуры в регионе, - сказал Михаил Михайлов.

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