В Брянске потребовали установить санитарную зону охраны у водозабора

В Брянске потребовали установить санитарную охранную зону у Бордовичского водозабора. Нарушения нашли природоохранная прокуратура во время проверки.

- Установлено, что санитарные требования при эксплуатации технологического комплекса «Водоводы от Бордовичских водоочистных сооружений» не выполняются, - говорят в пресс-службе ведомства. - Территория первого пояса зоны санитарной охраны не установлена.

Охранять территорию вокруг любых видов водопроводов, как поверхностных, так и подземных, нужно, чтобы исключить возможное загрязнение питьевой воды.

Прокурор внес представление главе Брянской городской администрации.

Кстати, в этом году в Брянске будут чистить Десну в районе водозабора.

- В текущем году запланирована работа по расчистке русла в охранных зонах Бордовичского водозабора, что обеспечит достаточный уровень воды для надежной работы водозабора, - поясняют в пресс-службе мэрии.

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