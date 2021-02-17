Брянских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды. В регионе прогнозируют сильный снег, местами переходящий в метель. Возможно налипание мокрого снега, ухудшение видимости на дорогах и гололедица.

Госавтоинспекция Брянской области обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Пешеходов просят также соблюдать осторожность при переходе проезжей части, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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