25 февраля 2021 года в Брянске состоится экспортный семинар Школы экспорта АО «РЭЦ» посвященный документационному сопровождению экспорта

Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» продолжает серию экспортных семинаров программы «Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Программа экспортных семинаров Школы экспорта АО «РЭЦ» – это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий и направлена на поддержку организаций в выходе на международный уровень торговли.

Так, 25 февраля 2021 года в 10-00 состоится экспортный семинар посвященный теме: «Документационное сопровождение экспорта».

Жизненный цикл экспортного проекта предусматривает оформление определенной документации практически на каждом этапе его реализации. Данный курс содержит сведения о законодательных актах, определяющих документационное обеспечение экспортной сделки; тарифном и нетарифном государственном регулировании экспортной деятельности; документационном обеспечении процедуры экспортного контроля; нормах валютного законодательства; порядке оформления документов валютного контроля.

Делиться практическими знаниями и отвечать на вопросы участников семинара будет сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ - Капранова Елена Ярославна (г. Нижний Новгород).

Семинар пройдет в формате онлайн-тренинга, участникам которого предлагается прослушать мини-лекции по теории, решить тематические кейсы и выполнить практические задания. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

Принять участие в семинаре могут представители малого и среднего бизнеса Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат (справку) о прохождении обучения.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться:

- Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области», тел.: (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович);

- Центр поддержки экспорта Брянской области, тел.: (4832) 58-92-78 или эл. почте: centr-eksporta@mybiz32.ru