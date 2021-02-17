Жители Брянской области в январе потратили в магазинах 22,7 миллиарда рублей

Жители Брянской области в январе 2021 года потратили в магазинах 22 миллиарда 774,2 миллиона рублей. Это на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2020-го брянцы оставили в магазинах 20 миллиардов 790,5 миллиона рублей. Такую информацию распространил накануне, 16 февраля, Брянскстат.

На продукты, включая напитки и табачные изделия, жители региона в январе 2021 года суммарно отдали 10 миллиардов 515,1 миллиона рублей. Это на 2,5 процента больше, чем в прошлом январе. На непродовольственные товары за этот же период было потрачено 12 миллиардов 229,1 миллиона рублей, что на 3,4 процента больше прошлогоднего показателя.

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