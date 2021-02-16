Вертолет санавиации доставил в брянскую больницу пострадавшего в аварии

Сегодня, 16 февраля, вертолет санитарной авиации доставил из Погара в Брянск пациента в тяжелом состоянии, который пострадал в аварии 9 февраля. Об этом рассказал телеканал «Брянская Губерния».

Вертолет примерно за полчаса преодолел путь от Погара до Брянска. Воздушное судно приземлилось прямо у входа больницы №1. Пациент находится без сознания.

Вертолет санитарной авиации может совершать полеты на расстояние более 400 километров. Борт оборудован современными аппаратами для экстренной медицинской помощи. На сегодняшний день вертолет совершил несколько десятков вылетов и доставил в разные лечебные учреждения свыше 30 пациентов.

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