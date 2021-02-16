В Брянской области коронавирусным больным выдали лекарств на 87 миллионов рублей

В Брянской области на 15 февраля пациентам с коронавирусом отпущено лекарств на 87,2 миллиона рублей. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое прошло накануне в областном правительстве.

В регионе работает 10 медицинских организаций, перепрофилированных в ковидные госпитали. В целом в распоряжении медиков есть 1985 коек для больных коронавирусом. Из них 1835 мест оборудованы подачей кислорода, а 256 – имеют возможность подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На приобретение лекарств для амбулаторных больных из бюджета выделили более 22 миллионов рублей. На сегодняшний день уже подписано соглашение с Министерством здравоохранения и готовится документация на закупку препаратов.

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